Минниханов поздравил Гелюсю Закирову, ставшую «Библиотекарем года — 2022»

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жительницу Казани Гелюсю Закирову с победой во всероссийском конкурсе «Библиотекарь года — 2022». Завотделом организационно-методической и библиографической деятельности Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих стала победителем в номинации «Лучший тифлобиблиотекарь».

Фото: телеграм-канал Президента Татарстана Рустама Минниханова

«Работа этих специалистов, как правило, не видна. Но именно благодаря им слепые и слабовидящие татарстанцы читают книги, смотрят спектакли», — подчеркнул в своем телеграм-канале руководитель республики.

В заключение он поздравил победительницу на татарском языке: «Чын күңелдән җиңүегез белән котлыйм!»