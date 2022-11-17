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Общество
17 ноября 2022  13:36

Минниханов поздравил Гелюсю Закирову, ставшую «Библиотекарем года — 2022»

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Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жительницу Казани Гелюсю Закирову с победой во всероссийском конкурсе «Библиотекарь года — 2022». Завотделом организационно-методической и библиографической деятельности Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих стала победителем в номинации «Лучший тифлобиблиотекарь».

 

Фото: телеграм-канал Президента Татарстана Рустама Минниханова

«Работа этих специалистов, как правило, не видна. Но именно благодаря им слепые и слабовидящие татарстанцы читают книги, смотрят спектакли», — подчеркнул в своем телеграм-канале руководитель республики.

В заключение он поздравил победительницу на татарском языке: «Чын күңелдән җиңүегез белән котлыйм!»

#библиотека #Рустам Минниханов #поздравление
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