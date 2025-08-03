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Происшествия 3 августа 2025 10:29

Еще один пассажир погиб в результате страшного ДТП в Лениногорском районе

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Еще один пассажир погиб в результате страшного ДТП в Лениногорском районе
Фото: Госавтоинспекция Татарстана

После страшного ДТП с легковушками в Лениногорском районе скончался 17-летний подросток. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

Смертельное ДТП произошло в субботу, 2 августа. Выяснилось, что за рулем «Лады» 11-й модели находилась девушка 2007 года рождения. Она перевозила пассажиров сверх нормы, выехала на встречку, где столкнулась со встречной машиной Opel.

В результате ДТП на месте погибли два пассажира отечественного авто — одному 16 лет, второму 22 года. Водитель «Лады» и двое пассажиров в больнице.

#Лениногорский район РТ
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