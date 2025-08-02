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Происшествия 2 августа 2025 11:40

Два человека погибли в столкновении легковушек в Лениногорском районе

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Два человека погибли в столкновении легковушек в Лениногорском районе

Сегодня примерно в 8:00 на автодороге Альметьевск – Бугульма на территории Лениногорского района произошло смертельное ДТП.

По предварительным данным прокуратуры РТ, водитель автомобиля «Лада» 11-й модели выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Opel. После столкновения отечественный автомобиль вылетел в кювет.

В «Ладе» 11-й модели находилось шесть человек, в иномарке – четверо.

В результате ДТП два пассажира отечественного авто погибли на месте, еще четверо человек с различными травмами госпитализированы. Водителю и пассажирам Opel оказана медицинская помощь.

На место происшествия выехал Лениногорский городской прокурор Марсель Гимаев. Организована процессуальная проверка, ход которой взят на контроль в надзорном ведомстве.

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