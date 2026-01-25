news_header_top
Происшествия 25 января 2026 11:54

Еще один пассажир иномарки скончался в больнице после массового ДТП на Матюшинском тракте

Фото: Госавтоинспекция Казани

Второй пострадавший в результате массового ДТП на Матюшинском тракте в Казани скончался в больнице. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

«Из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что 24.01.2026 года в 23.15, находясь в коме, скончался пассажир автомобиля Volkswagen Jetta, 2006 года рождения, житель Приволжского района нашего города», – сообщили в ведомстве.

Трагическое ДТП с участием трех автомобилей произошло 11 января между Усадами и Песчаными Ковалями. 20‑летний водитель Volkswagen, следуя со стороны поселка Боровое Матюшино, не справился с управлением. Машина сначала врезалась в отбойник, после чего столкнулась с Toyota Land Cruiser и Range Rover.

В результате ДТП 19‑летний пассажир, находившийся на заднем сиденье Volkswagen, получил тяжелые травмы и скончался до приезда медиков. Водитель и еще два пассажира легковушки в тяжелом состоянии были госпитализированы.

#гаи #ДТП с пострадавшими #ДТП с погибшими
