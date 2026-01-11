На Матюшинском тракте в Казани в массовом ДТП погиб 19-летний пассажир иномарки

Между Усадами и Песчаными Ковалями произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей.

По предварительным данным Госавтоинспекции Казани, 20‑летний водитель Volkswagen, следуя со стороны поселка Боровое Матюшино, не справился с управлением. Машина сначала врезалась в отбойник, после чего столкнулась с Toyota Land Cruiser и Range Rover.

В результате ДТП 19‑летний пассажир, находившийся на заднем сиденье Volkswagen, получил тяжелые травмы и скончался до приезда медиков. Водитель и еще два пассажира легковушки в тяжелом состоянии госпитализированы.