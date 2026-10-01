Еще один мужчина в Казани пытался сдать экзамен ГАИ с помощью радиостанции

Фото-скриншот: © МВД по РТ

В Казани 40-летний мужчина пытался сдать экзамен в ГАИ с помощью портативной радиостанции. Об этом сообщает МВД по РТ.

При проверке теоретических знаний ПДД мужчина нервничал. Обман вскрылся. Радиостанцию, через которую гражданин хотел получить правильные ответы, у него изъяли. Тестирование прекратили. Следующий раз мужчину могут допустить до экзамена не ранее чем через год.

Несколько дней назад в Казани поймали мигранта, который пытался пронести радиостанцию на экзамен ГАИ. 43-летний мужчина планировал сдать экзамен, чтобы обменять свои права на российские.