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Происшествия 1 октября 2026 11:12

Еще один мужчина в Казани пытался сдать экзамен ГАИ с помощью радиостанции

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Еще один мужчина в Казани пытался сдать экзамен ГАИ с помощью радиостанции
Фото-скриншот: © МВД по РТ

В Казани 40-летний мужчина пытался сдать экзамен в ГАИ с помощью портативной радиостанции. Об этом сообщает МВД по РТ.

При проверке теоретических знаний ПДД мужчина нервничал. Обман вскрылся. Радиостанцию, через которую гражданин хотел получить правильные ответы, у него изъяли. Тестирование прекратили. Следующий раз мужчину могут допустить до экзамена не ранее чем через год.

Несколько дней назад в Казани поймали мигранта, который пытался пронести радиостанцию на экзамен ГАИ. 43-летний мужчина планировал сдать экзамен, чтобы обменять свои права на российские.

#сдача на права #водительские права #экзамен ПДД
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