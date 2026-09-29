В Казани поймали мигранта, пытавшегося пронести радиостанцию на экзамен ГАИ

В Казани сотрудники ГАИ поймали мигранта, который пытался пронести радиостанцию на экзамен ГАИ.

Как рассказали в МВД по РТ, 43-летний гражданин одной из стран СНГ планировал сдать экзамен, чтобы обменять свои права на российские. Для того, чтобы успешно сдать теорию, мужчина взял с собой портативную радиостанцию. Он очень нервничал, чем и привлек внимание экзаменаторов.

Тестирование экстренно прекратили, нарушителя доставили в отдел полиции. В следующий раз он сможет попробовать сдать экзамен только через год.