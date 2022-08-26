Еще один бронеавтомобиль «Ахмат» вручили именному батальону «Тимер»
Добровольческому батальону «Тимер» передали бронеавтомобиль «Ахмат», который изготавливается на челнинском предприятии «Ремдизель».
Бойцы именного батальона начали ознакамливаться с устройством и конструкцией броневого автомобиля.
Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что батальону «Алга» вручили бронеавтомобиль «Ахмат».
Современный бронеавтомобиль может выполнять несколько задач во время боевых действий: он может использоваться для пеброски военнослужащих и боеприпасов, для оказания медпомощи раненым (автомобиль можно переоборудовать под медицинский модуль, а также машина может непосредственно участвовать в боевых действиях, так как сверху у нее находится универсальный кронштейн для боевых модулей.
Главной особенностью бронеавтомобиля является то, что он может изготавливаться быстро и в больших масштабах. Это возможно благодаря тому, что все основные комплектующие автомобиля производятся в России.
Подробнее об уникальном бронеавтомобиле «Ахмат» можете прочитать в материале «Татар-информа».