Еще один бронеавтомобиль «Ахмат» вручили именному батальону «Тимер»

Добровольческому батальону «Тимер» передали бронеавтомобиль «Ахмат», который изготавливается на челнинском предприятии «Ремдизель».

Бойцы именного батальона начали ознакамливаться с устройством и конструкцией броневого автомобиля.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что батальону «Алга» вручили бронеавтомобиль «Ахмат».

Современный бронеавтомобиль может выполнять несколько задач во время боевых действий: он может использоваться для пеброски военнослужащих и боеприпасов, для оказания медпомощи раненым (автомобиль можно переоборудовать под медицинский модуль, а также машина может непосредственно участвовать в боевых действиях, так как сверху у нее находится универсальный кронштейн для боевых модулей.

Главной особенностью бронеавтомобиля является то, что он может изготавливаться быстро и в больших масштабах. Это возможно благодаря тому, что все основные комплектующие автомобиля производятся в России.

Подробнее об уникальном бронеавтомобиле «Ахмат» можете прочитать в материале «Татар-информа».