Еще один беспилотник сбила российская ПВО в Белгородской области

В 14.30 по московскому времени система ПВО сбила еще один беспилотник ВСУ в Белгородской области.

Буквально час назад Минобороны сообщало, что были также ликвидированы два БПЛА самолетного типа в небе над Белгородом.

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