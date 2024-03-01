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СВО 1 марта 2024 15:01

Еще один беспилотник сбила российская ПВО в Белгородской области

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В 14.30 по московскому времени система ПВО сбила еще один беспилотник ВСУ в Белгородской области.

Буквально час назад Минобороны сообщало, что были также ликвидированы два БПЛА самолетного типа в небе над Белгородом.

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#беспилотник
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