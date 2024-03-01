Над Белгородом сбиты два украинских БПЛА

Сегодня днем система ПВО сбила два беспилотника вооруженных сил Украины в небе над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.

Летательные аппараты самолетного типа были ликвидированы в районе 13.30 по московскому времени.

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