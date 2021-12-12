Еще четверо жителей Республики Татарстан умерли от Covid-19

Еще четверо татарстанцев умерли от Covid-19. Об этом сообщили в Минздраве республики.

«Зарегистрировано 4 случая смерти от коронавирусной инфекции в Татарстане», — отметили в ведомстве.

Умерла одна женщина 1927 года рождения, а также трое мужчин 1934, 1940 и 1939 годов рождения.

Таким образом, с начала пандемии от ковида скончались 1341 человек.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что число зарегистрированных случаев коронавируса в России превысило 10 миллионов.