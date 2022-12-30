Еще 70 жителей Татарстана заболели коронавирусом

В Татарстане продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом. За последние сутки подтверждено 70 случаев заражения Covid-19 по сравнению с 72 накануне, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Госпитализация понадобилась 23 заболевшим, тогда как за предшествующий день в больницы был доставлен 31 пациент. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 193 211 татарстанцев.

В общей сложности удалось выздороветь 190 416 жителям республики, в том числе 120 — за минувшие сутки (за день до этого стало известно о 138 излечившихся больных).

В регионе за сутки официально не зафиксировано ни одного умершего от коронавируса. Соответственно, общее число признанных скончавшимися от Covid-19 в РТ равняется 2009 (в последний раз информация о летальных исходах публиковалась 26 декабря).

Необходимо отметить, что Росстат еще в октябре перестал публиковать свои данные о смертях от SARS-CoV-2, в большинстве случаев отличавшиеся от региональных в большую сторону.

Всего по России за день выявлено 5810 ковид-случаев. В больницы доставлены 956 пациентов. Вместе с тем выздоровели 7695 россиян. От последствий инфекции скончались 50 граждан.