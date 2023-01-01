Еще 61 человек заразился Covid-19 в Татарстане

За прошедшие сутки в Татарстане подтвердился 61 новый случай коронавирусной инфекции. 12 пациентам потребовалась госпитализация, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Выздоровели 72 человека, новых смертей от последствий вируса не выявлено.

Напомним, что заболеваемость Covid-19 в Татарстане продолжает падать — так, накануне в республике зарегистрировано 66 зараженных.

По России за прошлый день заболели 5038 человек, 5283 выздоровели. 470 человек было госпитализировано, а 50 скончались.