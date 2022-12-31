За сутки еще 66 жителей Татарстана заболели коронавирусом

В Татарстане продолжает снижаться заболеваемость Covid-19. За последние сутки в республике выявлено 66 случаев заболевания, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Госпитализация понадобилась 23 татарстанцам, выписаны по выздоровлении 103 человека.

Всего с начала пандемии в Татарстане обнаружено 193 277 ковид-случаев, выздоровели 190 524 человека. В последний раз летальный исход из-за последствий коронавирусной инфекции в региона регистрировался 26 декабря, жертвами вируса за все время стали 2 009 человек.