Еще 54 татарстанца заболели коронавирусом

За сутки в Татарстане выявлено 54 заразившихся коронавирусом. Днем ранее было выявлено такое же количество заболевших Covid-19, о чем свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

Госпитализация понадобилась 39 заболевшим, тогда как за день до этого в больницы были доставлены три человека. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 193 847 татарстанцев.

При этом в общей сложности удалось выздороветь 191 224 жителям республики, в том числе 63 — за последние сутки (накануне сообщалось о 43 излечившихся больных).

Общее число официально признанных в республике смертей от Covid-19 остается неизменным и равняется 2009. Последний раз информация о летальном исходе публиковалась 26 декабря.

Необходимо заметить, что Росстат в октябре 2022 года прекратил обнародовать собственные данные о смертях от SARS-CoV-2. Как правило, в большинстве случаев они отличались от данных субъектов Федерации в большую сторону.

В целом по России за прошедший день выявлено 3032 случая заражения Covid-19, 1067 пациентов госпитализированы. Кроме того, 5062 человека из числа заболевших выздоровели, а 47 — скончалось.