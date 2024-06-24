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Еще 4 человек выписали из инфекционной больницы Татарстана после победы над ботулизмом
В Республиканской клинической инфекционной больнице остаются 12 человек с ботулизмом. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе клиники
Сегодня четырех пациентов, которые ели салат «Лобио» из доставки, выписали из стационара. Всего из инфекционной больницы выписали семь человек. Пациенты после выписки будут наблюдаться в амбулаторных учреждениях по месту жительства. Им рекомендованы консультации невролога и офтальмолога в динамике.
«В Республиканской клинической инфекционной больнице остается пять пациентов в отделении и семь в реанимации, из них двое на ИВЛ. Двух пациентов с улучшением перевели из реанимации в палату профильного отделения. Состояние больных оценивается как стабильное. Всем оказывается помощь по протоколу "ботулизм"», – отметили в больнице.
Общее количество пострадавших – 20 человек. Из них госпитализировано было 19, одному помощь оказали в амбулаторных условиях.
Ранее «Татар-информ» рассказывал, что Центр гигиены и эпидемиологии Татарстана подготовил первые результаты лабораторных исследований салата «Лобио».
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