Еще 36 учебников по татарскому языку от РТ могут включить в федеральный перечень

В федеральный перечень вошли 86 учебников по татарскому языку и литературе от Татарстана. Ожидается, что еще 36 учебников будут включены в него в ближайшее время. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на пленарном заседании республиканского августовского совещания работников образования и науки в Иннополисе.

«Одной из наших основных задач является совершенствование системы национального образования и воспитания. В последние три года показатели охвата детей изучением и воспитанием на родных языках остаются стабильными», – сказал глава Минобрнауки.

Хадиуллин напомнил, что с 1 сентября вносятся изменения в федеральные образовательные стандарты и программы. Родные языки будут изучаться в рамках учебных предметов «Родной язык», «Государственный язык республики Российской Федерации» и «Родная литература». «Количество часов остается на прежнем уровне», – подчеркнул он.

Министр добавил, что снова появилась возможность самостоятельного изучения татарского языка в онлайн-школе «Ана теле», которая теперь работает на российской платформе.

«Ресурс обеспечен мобильной версией, обновлен визуально-графический интерфейс, предусмотрена защита персональных данных. Работа над его актуализацией продолжается», – заявил он.

Кроме того, по словам Хадиуллина, наблюдается положительная динамика в количестве выпускников 9 классов, выбравших для прохождения государственной итоговой аттестации учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература».