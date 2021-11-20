Минниханов о QR-кодах: Транспорт – место, где Covid-19 заражаются быстрее всего

С понедельника в Татарстане вводится ряд ковидных ограничений: совершеннолетние смогут попасть в общественный транспорт только при наличии QR-кода либо медотвода, а у непривитых лиц из категории 60+ заблокируют проездные. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ напомнил Президент республики Рустам Минниханов.

«Транспорт — это та самая зона, где можно заразиться быстрее всего. Конечно, люди неоднозначно относятся к данным нововведениям, но других вариантов у нас нет. В странах, которые пошли по этому пути, ситуация уже стабилизируется», — напомнил руководитель Татарстана.

Ситуация с Covid-19 в регионе остается напряженной, однако среди пожилых уровень вакцинации по-прежнему остается очень низким — 49%.

«Пожилые люди находятся в группе высокого риска, поскольку очень тяжело переносят Covid-19, — напомнил Президент Татарстана. — Я хочу обратить внимание, что основная часть коек в ковидных отделениях заняты именно людьми старше 60 лет. 85% смертельных случаев также приходится на них».

Помимо этого, Рустам Минниханов призвал руководителей предприятий Татарстана соблюдать постановление главного санитарного врача РТ, касающееся отстранения непривитых сотрудников, не получивших первую дозу вакцины. Исключением здесь могут быть только работники, имеющие медицинский отвод либо переболевшие Covid-19 в последние полгода.

«Руководителям предприятий и организаций необходимо обеспечить обязательное выполнение постановления. Это в ваших же интересах. Ваши сотрудники должны быть здоровыми, не представлять угрозу для коллег и своих семей. Там, где руководители ответственно подошли к этому вопросу, работа идет очень четко. Другого пути не будет. Мы будем жестко за этим следить», — заметил он.

По данным Президента РТ, ежедневно от коронавируса прививаются 15–30 тыс. татарстанцев. Первую вакцинацию прошли уже 1,9 млн жителей РТ, полный курс прошли 1,4 млн. Ревакцинировались 54 тыс. человек.