Второй день подряд в Татарстане наблюдается рост заболеваемости Covid-19

В Татарстане второй день подряд увеличивается регистрируемая заболеваемость коронавирусом. Сегодня подтверждены 153 случая заражения Covid-19 по сравнению с 142 накануне, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

В предыдущие шесть дней заболеваемость падала, снизившись с 160 случаев по данным на 24 февраля до 133 по сведениям на 1 марта.

Госпитализация понадобилась 44 заболевшим, тогда как за день до этого было госпитализировано аналогичное число пациентов. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 198 790 татарстанцев.

В общей сложности удалось выздороветь 195 088 жителям республики, в том числе за последние сутки излечились 98 пациентов. Днем ранее стало известно о 249 поправившихся больных.

Общее число официально признанных в республике смертей от Covid-19 по-прежнему равняется 2010. Последний раз информация о летальном исходе обнародовалась 20 января.

Ежедневный прирост Covid-случаев по России составил 14 516. В больницы доставили 1546 человек, полностью излечиться удалось 11 512 жителям страны. Жертвами инфекции, согласно официальной статистике, стали 40 россиян.