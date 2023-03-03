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Второй день подряд в Татарстане наблюдается рост заболеваемости Covid-19
В Татарстане второй день подряд увеличивается регистрируемая заболеваемость коронавирусом. Сегодня подтверждены 153 случая заражения Covid-19 по сравнению с 142 накануне, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
В предыдущие шесть дней заболеваемость падала, снизившись с 160 случаев по данным на 24 февраля до 133 по сведениям на 1 марта.
Госпитализация понадобилась 44 заболевшим, тогда как за день до этого было госпитализировано аналогичное число пациентов. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 198 790 татарстанцев.
В общей сложности удалось выздороветь 195 088 жителям республики, в том числе за последние сутки излечились 98 пациентов. Днем ранее стало известно о 249 поправившихся больных.
Общее число официально признанных в республике смертей от Covid-19 по-прежнему равняется 2010. Последний раз информация о летальном исходе обнародовалась 20 января.
Ежедневный прирост Covid-случаев по России составил 14 516. В больницы доставили 1546 человек, полностью излечиться удалось 11 512 жителям страны. Жертвами инфекции, согласно официальной статистике, стали 40 россиян.
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