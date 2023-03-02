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Общество 2 марта 2023 11:34

Впервые за неделю в Татарстане выросла заболеваемость Covid-19

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За сутки в Татарстане выявлено 142 случая коронавирусной инфекции — на девять больше, чем днем ранее. Данные опубликованы на портале стопкоронавирус. рф.

В предыдущие шесть дней показатель заболеваемости падал, снизившись с 160 случаев, по данным на 24 февраля, до 133, по информации на 1 марта.

За прошедшие 24 часа в республике выздоровели 249 человек, 44 госпитализированы. Новых случаев смерти не выявлялось.

#Здоровье #коронавирус #статистика
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