Впервые за неделю в Татарстане выросла заболеваемость Covid-19

За сутки в Татарстане выявлено 142 случая коронавирусной инфекции — на девять больше, чем днем ранее. Данные опубликованы на портале стопкоронавирус. рф.

В предыдущие шесть дней показатель заболеваемости падал, снизившись с 160 случаев, по данным на 24 февраля, до 133, по информации на 1 марта.

За прошедшие 24 часа в республике выздоровели 249 человек, 44 госпитализированы. Новых случаев смерти не выявлялось.