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Впервые за неделю в Татарстане выросла заболеваемость Covid-19
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За сутки в Татарстане выявлено 142 случая коронавирусной инфекции — на девять больше, чем днем ранее. Данные опубликованы на портале стопкоронавирус. рф.
В предыдущие шесть дней показатель заболеваемости падал, снизившись с 160 случаев, по данным на 24 февраля, до 133, по информации на 1 марта.
За прошедшие 24 часа в республике выздоровели 249 человек, 44 госпитализированы. Новых случаев смерти не выявлялось.
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