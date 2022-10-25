Еще 145 татарстанцев за сутки заразились коронавирусом

В Татарстане продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом. За сутки выявлено 145 случаев Covid-19 по сравнению с 150 днем ранее, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Госпитализация понадобилась 45 жителям республики, тогда как за предшествующий день в больницы были доставлены десять пациентов.

Выздоровели 182 811 жителей республики, в том числе 324 за последние сутки (за день до этого стало известно о 86 излечившихся больных).

Всего по данным на 25 октября 2022 года с начала пандемии в Татарстане официально зафиксированы 186 619 случаев заболевания.

В регионе за сутки официально не зарегистрировано ни одного умершего от коронавируса. Таким образом, общее число признанных скончавшимися от Covid-19 в РТ по-прежнему равняется 2005 (в последний раз информация о летальных исходах появлялась 21 октября).

При этом Росстат с октября этого года прекратил публиковать собственные данные о смертях от SARS-CoV-2, в большинстве случаев отличавшиеся от региональных в большую сторону.