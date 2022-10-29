Еще 141 случай коронавируса выявлен в Татарстане за сутки

В Татарстане продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом. За сутки выявлен 141 случай Covid-19 по сравнению с 142 днем ранее, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Госпитализация потребовалась 44 пациентам, тогда как за предшествующий день в больницы были доставлены 27 заболевших.

Выздоровели 183 763 жителя республики, в том числе 212 — за последние сутки (за день до этого стало известно о 198 излечившихся больных).

При этом всего по данным на 29 октября 2022 года с начала пандемии в Татарстане зафиксированы 187 184 случая заболевания.

В регионе за сутки официально не зарегистрировано ни одного умершего от коронавируса. Таким образом, общее число признанных скончавшимися от Covid-19 в РТ по-прежнему равняется 2005 (в последний раз информация о летальных исходах появлялась 21 октября).

Стоит отметить, что Росстат начиная с октября перестал публиковать свои данные о смертях от SARS-CoV-2, в большинстве случаев отличавшиеся от региональных в большую сторону.