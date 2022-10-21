В Татарстане впервые с начала месяца зарегистрирован летальный исход от Covid-19

Впервые с начала октября в Татарстане подтвержден новый случай смерти от коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные с портала стопкоронавирус.рф.

В то же время заболеваемость в регионе продолжает снижаться. За последние сутки было выявлен 161 случай заражения. Госпитализация потребовалась 41 пациенту. Выздоровели за сутки 158 человек.

Всего с начала пандемии зарегистрировано 186 009 ковид-случаев. 89 423 801 житель республики прошли полную вакцинацию.