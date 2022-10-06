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Ру Тат
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Экономика
6 октября 2022  13:33

ЕС полностью запретил россиянам пользоваться криптокошельками

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Новый, восьмой по счету пакет санкций Европейского Союза запрещает гражданам России владеть какими-либо криптоактивами на территории ЕС независимо от суммы. Ранее россияне могли держать в криптокошельках до 10 тыс. евро.

«Полный запрет на предоставление услуг по обслуживанию криптовалютных кошельков и счетов и на предоставление депозитарных услуг по криптоактивам граждан России и резидентов <…>», — сказано в заявлении Евросоюза.

При этом Еврокомиссия уточняет, что новые санкции ужесточают введенные ранее ограничительные меры. Ранее они не затрагивали случаи, когда средства в криптокошельке не превышали 10 тыс. евро, а теперь будут действовать «независимо от суммы».

До этого «Татар-информ» сообщал, что Евросоюз утвердил потолок цен на российскую нефть и другие санкции.

#санкции против россии #евросоюз #криптовалюты
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