ЕС полностью запретил россиянам пользоваться криптокошельками

Новый, восьмой по счету пакет санкций Европейского Союза запрещает гражданам России владеть какими-либо криптоактивами на территории ЕС независимо от суммы. Ранее россияне могли держать в криптокошельках до 10 тыс. евро.

«Полный запрет на предоставление услуг по обслуживанию криптовалютных кошельков и счетов и на предоставление депозитарных услуг по криптоактивам граждан России и резидентов <…>», — сказано в заявлении Евросоюза.

При этом Еврокомиссия уточняет, что новые санкции ужесточают введенные ранее ограничительные меры. Ранее они не затрагивали случаи, когда средства в криптокошельке не превышали 10 тыс. евро, а теперь будут действовать «независимо от суммы».

До этого «Татар-информ» сообщал, что Евросоюз утвердил потолок цен на российскую нефть и другие санкции.