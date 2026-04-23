ЕС ввел санкции против Тимати, Пиотровского и гендиректора ОЭЗ «Алабуга»

Михаил Пиотровский

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Европейский Союз в рамках 20-го пакета ограничительных мер против России ввел санкции в отношении рэпера Тимати, генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского и генерального директора ОЭЗ «Алабуга» Тимура Шагивалеева. Это следует из постановления Евросовета, опубликованного в Официальном журнале ЕС.

Рестрикции также введены против начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майора Алексея Ртищева и его заместителя Андрея Марченко.

Помимо Михаила Пиотровского, ограничительные меры из-за раскопок в Крыму предусмотрены в отношении директора Института археологии РАН Николая Макарова и директора Института материальной культуры РАН Андрея Полякова.

В числе прочих представителей российской промышленности санкции распространены на генерального конструктора концерна «Калашников» Владимира Лепина, гендиректора Объединенной приборостроительной корпорации Ростеха Сергей Сахненко и гендиректора холдинга «Технодинамика», также входящего в госкорпорацию «Ростех», Игоря Насенкова. Последний является уроженцем Набережных Челнов.

Из числа российских компаний ограничения в рамках 20-го пакета санкций ЕС введены против страховой компании «Согласие», WB банка, банков «Русский стандарт», «Авангард», «Фора-банк» (всего речь идет о 20 финансовых организациях), нефтяных компаний «Башнефть» и «Славнефть», Афипского, Ачинского, Комсомольского, Сызранского и Туапсинского НПЗ, Ангарской нефтехимической и Рязанской нефтеперерабатывающей компаний, ряда предприятий «Лукойла» и Московского физико-технического института (МФТИ).