Евросоюз ввел санкции против 20 российских банков, портов Мурманска и Туапсе

Флаг Европы

Фото: Wikipedia.org

Европейский Союз в рамках 20-го пакета санкций против РФ ввел ограничительные меры в отношении трех морских портов (двух российских и одного индонезийского), 20 российских банков и любых криптовалютных площадок из России. Это следует из заявления Совета ЕС.

Запрещаются операции с двумя российскими портами, Мурманском и Туапсе, а также с нефтяным терминалом порта Каримун в Индонезии (по информации Евросовета, они используются для обхода потолка цен на нефть из РФ).

В рамках нового пакета под запретом оказывается предоставление услуг российским ледоколам и танкерам СПГ. Европейским компаниям также нельзя будет продавать России танкеры. Кроме того, с 2027 года нельзя будет предоставлять российским фирмам услуги СПГ-терминалов. Помимо этого, под санкции ЕС попали еще 46 танкеров так называемого «теневого флота» – их общее число достигло 632.

Запрещается проведение транзакций с 20 российскими банками и четырьмя финансовыми организациями в третьих странах. Вводится также полный секторальный запрет на поставщиков и платформы из России, которые позволяют переводить и обменивать криптовалюту. Наряду с этим запрещаются операции с криптовалютой RUBx и любая поддержка, направленная на разработку цифрового рубля.

Кроме того, ЕС вводит рестрикции в отношении 58 компаний и лиц, связанных с военной промышленностью. Среди них 16 фирм, зарегистрированных за пределами РФ, – в Китае, Объединенных Арабских Эмиратах, Узбекистане, Казахстане и Беларуси. Ужесточены экспортные ограничения в отношении 60 предприятий (некоторые из них находятся в Китае, включая Гонконг, Турции и ОАЭ).

Помимо прочего, из-за опасности реэкспорта в Россию власти Евросоюза полностью запрещают поставки станков с ЧПУ и радиооборудования в Кыргызстан.

Экспортные санкции Евросоюза расширены на лабораторную посуду, некоторые высокоэффективные смазочные материалы и их присадки, энергетические материалы, химикаты, резину и изделия из вулканизированной резины, изделия из стали, инструменты для металлообработки и промышленные тракторы.

В свою очередь дополнительные ограничения введены на импорт из России в ЕС некоторых видов сырья, металлов, ряда минералов, черного и цветного металлолома, химикатов, изделий из вулканизированной резины и мехов. Вводится квота на поставки аммиака из РФ.

Еще одной частью нового пакета санкций стало ужесточение требований к отслеживаемости алмазов для подтверждения, что они не были добыты, обработаны или произведены в России.

Введен запрет на предоставление российским компаниям услуг в области кибербезопасности. Существующие ограничения на вещание ряда российских СМИ распространяются на сайты, распространяющие их контент. При этом сотрудники оказавшихся под санкциями медиа могут продолжать работать в странах Евросоюза.