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ЕС ввел санкции против 12 физлиц и пяти организаций из России
Евросоюз расширил антироссийские санкции. На этот раз список пополнили 12 физических лиц и пять организаций, сообщает РИА Новости.
Ограничения введены против представителей московской мэрии, директора ФСИН Аркадия Гостева, руководства исправительной колонии №6, столичных Департамента информационных технологий, ГУВД и АО «Электронная Москва».
Напомним, что сегодня Евросоюз принял решение продлить на полгода все экономические санкции против России. В свою очередь, Президент РФ Владимир Путин увеличил на два года действие указа об экономических мерах в ответ на санкции. Он будет действовать до 31 декабря 2025 года.
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