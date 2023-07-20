ЕС ввел санкции против 12 физлиц и пяти организаций из России

Евросоюз расширил антироссийские санкции. На этот раз список пополнили 12 физических лиц и пять организаций, сообщает РИА Новости.

Ограничения введены против представителей московской мэрии, директора ФСИН Аркадия Гостева, руководства исправительной колонии №6, столичных Департамента информационных технологий, ГУВД и АО «Электронная Москва».

Напомним, что сегодня Евросоюз принял решение продлить на полгода все экономические санкции против России. В свою очередь, Президент РФ Владимир Путин увеличил на два года действие указа об экономических мерах в ответ на санкции. Он будет действовать до 31 декабря 2025 года.