Постпреды стран ЕС смогли договориться по восьмому пакету санкций против России

Постпреды стран — членов Евросоюза cмогли договориться по восьмому пакету санкций против России, который включает введение потолка цен на российскую нефть. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно источникам газеты Politico, финальную версию проекта планируется одобрить 5 октября.

Санкционное давление на Россию увеличилось после того, как 24 февраля Президент Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по защите Донбасса. Западные страны осудили это решение, на сегодняшний день ЕС ввел уже семь пакетов санкций.