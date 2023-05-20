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Руc Тат
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Экономика 20 мая 2023 20:45

ЕС введет ограничения против 90 компаний, нарушающих антироссийские санкции

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В 11-м пакете санкций Европейского Союза против России будут предусмотрены ограничительные меры в отношении более чем 90 компаний, которые нарушают антироссийские рестрикции и поставляют РФ подсанкционные товары. Об этом заявила в интервью телеканалу ZDF председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы серьезно настроены предотвратить обход санкций. И именно поэтому в 11-м пакете [санкций] у нас более 90 компаний по всему миру, по поводу которых есть явные доказательства того, что они нарушают санкции, то есть поставляют подсанкционные товары напрямую в Россию из Евросоюза с обходом через третьи страны», — рассказала политик.

При этом, по словам фон дер Ляйен, восемь фирм-нарушителей зарегистрированы в Китае, но необязательно имеют к нему прямое отношение. «Это компании, которые отчасти существуют на бумаге и имеют владельцев из числа граждан разных стран», — объяснила она.

Руководитель Еврокомиссии добавила, что попытки обойти санкции необязательно предпринимают третьи страны, часто это делают работающие там компании. Поэтому после принятия нового пакета санкций ЕС может вводить ограничительные меры против таких организаций независимо от того, где они расположены.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Соединенные Штаты ввели санкции против «Элекона» и Зеленодольского завода имени Горького.

#санкции против россии #евросоюз #россия и евросоюз
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