ЕС: Украина должна сама выбрать время для прекращения огня

Решение о прекращении огня на Украине должно остаться за Киевом. Евросоюз поддержит его и готов оказать содействие, подчеркнул высокопоставленный европейский источник.

«Что касается прекращения огня, то мы всегда говорили, что решение за Украиной. Военная логика не всегда совпадает с политической или дипломатической. Конфликты закачиваются переговорами о мире, прекращением огня. Но я считаю, что мы на Западе полностью разделяем идею о том, что украинцы должны определить момент, а мы, несомненно, окажем содействие», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что «не закрывал дверь» для переговоров с Россией. Однако к диалогу Киев приступит только тогда, когда Москва возвратит ему «все: землю, права, свободу и деньги».