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Политика
25 февраля 2022  14:30

Песков заявил, что Россия готовит ответные санкции для Запада

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Россия примет ответные санкции для Запада, принцип взаимности в этом отношении продолжит действовать. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.

«Разумеется, ответные меры последуют. В такой взаимности здесь будет, конечно же, действовать», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

По его словам, уровень санкций, их симметричность или, наоборот, асимметричность будут зависеть от проведенного анализа. «Конечно, в ходе этого анализа главная цель будет — наши собственные интересы. То есть мы будем действовать исключительно исходя из наших собственных интересов», — заметил Дмитрий Песков.

#Дмитрий Песков #санкции Запада
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