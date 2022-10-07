ЕС разрешил разморозить активы КАМАЗа, чтобы зарубежные партнеры могли выйти из СП

Евросоюз (ЕС) в рамках восьмого пакета санкций разрешил государствам – членам сообщества разблокировать замороженные ранее активы некоторых российских физических и юридических лиц, передает ТАСС.

В частности, из-под санкций можно вывести активы, связанные с КАМАЗом. Такое решение принято из-за «необходимости сворачивания к 31 декабря 2022 года совместных предприятий или сходных форм организации деловой активности, которые были учреждены до 16 марта 2022 года».

Ранее сообщалось, что в июне первый из десятка зарубежных партнеров КАМАЗа официально вышел из совместного с ним бизнеса. Автогигант выкупил производство тормозных систем с оборотом около 4 млрд рублей в год у немецкого Knorr-Bremse и переименовал компанию.

Подробнее – в материале: Тормозной след от санкций: КАМАЗ выкупил у немцев долю в совместном бизнесе.