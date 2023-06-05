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ЕС продлил запрет на ввоз украинской сельхозпродукции в ряд стран союза
Евросоюз до 15 сентября продлил ограничения на ввоз сельской продукции из Украины в ряд стран объединения. Решение вступило в силу с момента публикации решения в журнале ЕС, передает РИА Новости.
«Свободное хождение указанной продукции разрешается только в государствах-членах ЕС, за исключением Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии», – сказано в документе.
В перечень продуктов, которые подпадают под запрет, входит пшеница, кукуруза, рапсовые семена и семена подсолнечника.
Ранее сообщалось, что Евросоюз ввел санкции против девяти россиян, среди них – замминистра юстиции Олег Свириденко.
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