ЕС продлил запрет на ввоз украинской сельхозпродукции в ряд стран союза

Евросоюз до 15 сентября продлил ограничения на ввоз сельской продукции из Украины в ряд стран объединения. Решение вступило в силу с момента публикации решения в журнале ЕС, передает РИА Новости.

«Свободное хождение указанной продукции разрешается только в государствах-членах ЕС, за исключением Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии», – сказано в документе.

В перечень продуктов, которые подпадают под запрет, входит пшеница, кукуруза, рапсовые семена и семена подсолнечника.

Ранее сообщалось, что Евросоюз ввел санкции против девяти россиян, среди них – замминистра юстиции Олег Свириденко.