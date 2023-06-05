Евросоюз ввел санкции против девяти россиян, среди них – замминистра юстиции Свириденко

Евросоюз внес в черный список девять граждан России, среди которых замминистра юстиции Олега Свириденко и четверо судей, обвинив их в нарушении прав человека в деле Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщает ТАСС.

«Совет ЕС ввел запретительные меры в рамках санкционного режима за нарушения прав человека против девяти физических лиц за осуждение демократического активиста Владимира Кара-Мурзы на 25 лет тюрьмы», – сказано в заявлении.

В ЕС назвали приговор «политически мотивированным и вынесенным по ложным обвинениям».

Также в стоп-лист попали замруководителя Главного следственного управления СК России Денис Колесников, следователь Андрей Задачин, главный свидетель обвинения Данила Михеев и глава московского СИЗО №5 Дмитрий Комнов. Всем им запрещен въезд, а активы в странах сообщества подлежат заморозке.

17 апреля Мосгорсуд приговорил Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима.