ЕС призвал Путина отменить закон о гуманитарной помощи Донбассу в сфере торговли

Евросоюз призвал Президента России Владимира Путина отменить указ о поддержке Донбасса в торговой сфере, сказано в заявлении внешнеполитической службы объединения.

15 ноября глава государства подписал указ о признании Россией сертификатов о происхождении товаров, выданных в Донбассе и Луганске. Согласно документу, они допускаются до госзакупок наравне с российскими. Кроме того, были отменены экспортные и импортные квоты для товаров, которые перевозят из России в ДНР, ЛНР и обратно.

В ЕС отметили, что принятие подобных мер нарушает суверенитет и целостность Украины, а также противоречит целям и задачам Минских соглашений.

«ЕС выражает сожаление в связи с подписанным Президентом Путиным 15 ноября указом. <...> Указ направлен на дальнейшее отделение временно неподконтрольных украинскому Правительству территорий Донецка и Луганска, что противоречит целям Минских соглашений. Такие односторонние меры нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины», — приводит текст документа РИА Новости.

Организация призвала Россию отменить этот закон и прекратить предпринимать односторонние меры, которые способствуют дальнейшему обострению конфликта в восточных частях украинской территории.

Ранее Глава Минэкономразвития ДНР Алексей Половян назвал указ Путина об оказании гуманитарной помощи жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в перспективе точкой роста для экономики ДНР.