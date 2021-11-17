Указ Путина по Донбассу в ДНР назвали точкой роста экономики

Глава Минэкономразвития ДНР Алексей Половян назвал указ Путина об оказании гуманитарной помощи жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в перспективе точкой роста для экономики ДНР. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ, согласно которому в России признаются выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров, они допускаются наравне с российскими до госзакупок. Документ также отменяет экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР/ЛНР и обратно. Министерство иностранных дел Украины направило РФ ноту протеста, расценив указ как грубое вмешательство в дела страны.

«Принятые меры имеют огромный потенциал и в перспективе станут точкой роста для экономики ДНР, в рамках которых предприятия смогут использовать полученные преимущества для углубления взаимодействия с Российской Федерацией и наращивания экспорта», – говорится в заявлении Половяна, которое распространила пресс-служба минэкономразвития.

Половян отметил также, что сейчас экспортируется около 60% выпускаемой в ДНР продукции. Основной торговый партнер республики – Россия.

«Возможность принимать участие на равных условиях с товарами российского происхождения в закупках на территории Российской Федерации особенно актуальна для республиканских предприятий, что в свою очередь положительно отразится на поддержке отечественных производителей и на росте поступлений в бюджет Донецкой народной республики», – подчеркнул Половян.

Ранне ИА «Татар-информ» сообщало, что в Донецке назвали указ Путина глотком воздуха для предприятий.