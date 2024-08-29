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ЕС потратил 1,4 млрд евро доходов от активов РФ на оплату военных поставок Киеву
Евросоюз уже направил 1,4 млрд евро из доходов от российских активов на оплату военных поставок Украине. С таким заявлением выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
«Мы уже начали использовать доходы от замороженных российских активов, 1,4 миллиарда евро были направлены Украине и странам ЕС на военные поставки», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, эти средства позволяют изменить логику предоставления помощи Украине. Если раньше ЕС приходилось возмещать странам-участницам оплату военных поставок, то теперь средства предварительно могут выделяться из доходов, полученных от активов РФ.
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