ЕС планирует утвердить девятый пакет санкций против России 12 декабря

В понедельник, 12 декабря, совет ЕС планирует утвердить новый, девятый пакет санкций против России и ограничения против Ирана. Об этом со ссылкой на источник в европейской внешнеполитической службе сообщает ТАСС.

«Я ожидаю, что оба пакета санкций будут одобрены в понедельник», — заметил он.

Напомним, что 7 декабря глава ЕК Урсула фон дер Ляйен представила проект очередного пакета антироссийских санкций. Согласно ему, под рестрикции попадают еще до 200 физлиц, компаний и организаций, в том числе три банка, предприятия ВПК, в области энергетики и горнодобывающей промышленности. Кроме того, ограничения коснутся еще четырех российских каналов.

Антииранские же санкции принимаются как ответ на подавление беспорядков и военное сотрудничество с Россией.

Ранее стало известно, что ЕС хочет расширить санкции на товары для авиаиндустрии и ноутбуки.