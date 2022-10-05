ЕС не стал вводить санкции против алмазодобывающей компании «Алроса»

Страны Евросоюза решили не включать алмазодобывающую компанию «Алроса» в новый пакет санкций против России. Об этом пишет издание EUobserver со ссылкой на европейских дипломатов, передает РИА Новости.

«Компания „Алроса“ не включена в окончательное соглашение по новому пакету санкций, принятое в среду утром в Брюсселе», — заявил один из дипломатов.

Ранее Politico писало, что страны ЕС собираются ввести рестрикции в отношении «Алросы» и запретить импорт из РФ «определенных элементов», использующихся в ювелирной промышленности. Так, Брюссель хотел запретить импорт камней и драгоценных металлов.

«Алроса» была исключена из санкционного списка после предупреждения бельгийских дипломатов и лоббистов Антверпенского Алмазного Центра о том, что удар по российскому алмазному сектору обойдется в тысячи рабочих мест в городе, где находится крупнейшая в мире алмазная биржа.

Ранее постпреды стран Евросоюза согласовали новые ограничения против России. Окончательную версию документа они планируют утвердить сегодня, 5 октября.

Санкционное давление на Россию увеличилось после того, как 24 февраля Президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Западные страны осудили это решение, на сегодняшний день ЕС ввел уже седьмой пакет санкций.