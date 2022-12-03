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Ру Тат
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Политика
3 декабря 2022  21:44

ЕС начнет наказывать суда за нарушение потолка цен на нефть из России

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Евросоюз будет наказывать суда третьих стран, перевозящие российскую нефть по цене сверх установленного лимита. Об этом со ссылкой на пояснение Еврокомиссии сообщает РИА Новости.

Суда-нарушители начнут лишать страховок и финансирования сроком на 90 дней. Кроме того, в этот период будет запрещено их обслуживание.

Напомним, что потолок цен на российскую нефть начнет действовать с 5 декабря. По решению «Большой семерки», ЕС и Австралии он устанавливается на уровне 60 долларов. Как ранее сообщал «Татар-информ», впервые уровень лимита пересмотрят в январе 2023 года.

#евросоюз #цены на нефть
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