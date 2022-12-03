ЕС начнет наказывать суда за нарушение потолка цен на нефть из России

Евросоюз будет наказывать суда третьих стран, перевозящие российскую нефть по цене сверх установленного лимита. Об этом со ссылкой на пояснение Еврокомиссии сообщает РИА Новости.

Суда-нарушители начнут лишать страховок и финансирования сроком на 90 дней. Кроме того, в этот период будет запрещено их обслуживание.

Напомним, что потолок цен на российскую нефть начнет действовать с 5 декабря. По решению «Большой семерки», ЕС и Австралии он устанавливается на уровне 60 долларов. Как ранее сообщал «Татар-информ», впервые уровень лимита пересмотрят в январе 2023 года.