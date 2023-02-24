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Политика 24 февраля 2023 14:49

ЕС и НАТО отреагировали на план Китая по решению украинского конфликта

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Страны Евросоюза изучат предложенный Китаем план по мирному урегулированию конфликта на Украине, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. При этом он подчеркнула, что документ власти КНР представили на «специфическом фоне подписания соглашения о безлимитной дружбе с Россией», что также будет учитываться.

«Мы посмотрим на предложенные Китаем принципы, но на фоне дружбы с Россией», – подчеркнула фон дер Ляйен (цитата по ТАСС).

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя предложения Китая, заявил о недоверии Пекину из-за тесных отношений с Россией. «По предложениям Китая: к Китаю нет большого доверия, поскольку он не осудил незаконное вторжение России в Украину. И он подписали за несколько дней до вторжения безграничное партнерское соглашение с Россией», – приводит слова Столтенберга РИА Новости.

Напомним, сегодня МИД Китая опубликовал план из 12 пунктов по урегулированию украинского конфликта. В числе прочего документ призывает отказаться от менталитета холодной войны и уважать законные интересы безопасности всех стран, а также возобновить переговоры Москвы и Киева.

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