Эрмитаж на 9 месяцев передает в Казань полотна Рубенса и фламандскую живопись XVII века

Государственный Эрмитаж привозит в Казань новый мегапроект ­– выставку «Золотой век фламандского искусства», где будут представлены полотна Рубенса, Антониса Ван Дейка, Якоба Йорданса, Давида Тенирса Младшего, в том числе девять шедевров из постоянной коллекции самого Эрмитажа. Экспозиция сменит проект о китайском искусстве и культуре «Пять символов счастья», которая пока еще принимает посетителей до 30 января.

Полотна Рубенса и живописцев золотого века фламандской школы будут переданы Казани на девять месяцев - выставка откроется 23 февраля и будет доступна до 20 ноября. Помимо живописи будут экспонированы произведения печатной графики и, например, шпалеры (гобелены) по произведениям Рубенса, выполненные по заказу французского короля Людовика XIII, изделия из слоновой кости, также по его произведениям, предметы из коллекции самого Рубенса из драгоценных и полудрагоценных камней, созданные в технике резьбы. Кроме того проект представит произведения современников Рубенса, Ван Дейка и Йорданса, работавших в разных жанрах.

Якоб Йорданс и Пауль де Вос. «Повар у стола с дичью» Фото: предоставлено Центром «Эрмитаж-Казань»

Живопись Эрмитаж для выставки в Казани предоставляет как небольшого, так называемого «кабинетного» формата, так и достаточно масштабную. Среди самых крупногабаритных полотен, рассказала информагентству сотрудник Центра «Эрмитаж-Казань» Алина Маркова, – «Повар у стола с дичью». Размеры этой картины – 176 на 245 см. Произведение принадлежит кисти фламандских авторов Якоба Йорданса и Пауля де Воса. Некоторое время назад еще одним из авторов картины предполагали также другого известного фламандского художника Франса Снейдерса (сестра Пауля была замужем за Снейдерсом, а сам он работал в мастерской именно Рубенса).

«Долгое время были разногласия по атрибуции этого произведения в собрании Эрмитажа. По последним данным, автора два, и это Пауль де Вос и Якоб Йорданс», – рассказала собеседница ИА «Татар-информ».

Антонис Ван Дейк «Апостол Петр» Фото: предоставлено Центром «Эрмитаж-Казань»

Еще две масштабных картины, которые привезут в Казань, – «Натюрморт с цветами, фруктами и попугаем» Яна Фейта (133,5 на 172 см) и «Аллегория» Франса II Франкена (111 на 161 см). Впечатляющие по размерам также «Апостол Петр» – раннее произведение Антониса Ван Дейка, созданное им вскоре после поступления в мастерскую Рубенса (в 1617 году), а также «Крестьянская свадьба» Давида Тенирса Младшего, «Блудный сын» Якобса Кристофа Ламена, «Святое семейство» Готфрида Маса.

Причем «Повар у стола с дичью» Пауля де Воса и Якоба Йорданса, «Апостол Петр» Антониса Ван Дейка, «Крестьянская свадьба» Давида Тенирса Младшего ради Казани покинули постоянную экспозицию в самом Эрмитаже. Из константно экспонируемых в Санкт-Петербурге в столицу РТ также будут впервые вывезены эскиз «Арка Геракла», «Филипп IV, король Испании» и «Елизавета (Изабелла) Бурбонская, королева Испании» Рубенса, а также «Портрет сэра Уильяма Чалонера» Антониса Ван Дейка, «Люций Альбин уступает весталкам свою повозку» Бертолле Флемаля и «Жатва» Давида Тенирса Младшего.

Бертолле Флемаль. «Люций Альбин уступает весталкам свою повозку Фото: предоставоено Центром «Эрмитаж-казань»

«За время выставки пройдет одна ротация, во время которой вся графика и предметы декоративно-прикладного искусства полностью поменяются», – отметила Алина Маркова, рекомендовав посетить выставку до и после смены части экспонатов.