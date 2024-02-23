Глава Эрмитажа Михаил Пиотровский в Казани: «В мусульманской культуре нет иллюзорности»

Михаил Пиотровский: «Мы сейчас увлекаемся виртуальной реальностью. А где тот предел, до которого мы понимаем, что это иллюзия?»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На выставку в Центре «Эрмитаж-Казань» из Санкт-Петербурга привезли 264 экспоната из фондов Государственного Эрмитажа и еще часть экспонатов, специально созданных Императорским фарфоровым заводом в наши дни для казанских «гастролей» выставки. Экспонируются предметы искусства XVI–XX веков, созданные в Европе и в России. Обманывать и разыгрывать посетителей будут живопись и графика, скульптуры, изделия из серебра, стекла, фарфора, цветного камня, разнообразные ткани, предметы мебели и так далее.

В Казань Государственный Эрмитаж привез новую выставку «Не верь глазам своим». Иллюзии в искусстве» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мусульманская культура – это в принципе другой мир»

Спасибо вам большое, Михаил Борисович, что привезли в Казань очередное чудо. Мы всегда рады. Это здорово, когда в любой момент можешь прийти и посмотреть что-то недосягаемое рядом с тобой. Каждую выставку Эрмитаж адаптирует для каждого города, региона. Соответственно для Казани – больше с мусульманским, восточным, акцентом. Вы ведь сам востоковед. Возможно ли было адаптировать под нашу местную особенность выставку иллюзий в искусстве?

– Под мусульманскую тематику было трудно, потому что в мусульманском искусстве иллюзорности особо нет, кроме архитектуры, которая [может быть] иллюзорна. К тому же относительно недавно в Казани была выставка про Восток – китайская выставка («Пять символов счастья», – прим. Т-и), поэтому вещи бы повторялись. Так что решили концентрироваться на Европе и России, тем более что материал очень большой, разнообразный и сам за себя говорящий.

«В мусульманской культуре иллюзорности нет. Мусульманская культура и мусульманское искусство не пытаются изображать, подражать действительности» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

А в предметах? На этой выставке, вы ответили, они не присутствуют. Но вам как специалисту встречались когда-либо в предметах именно мусульманской культуры визуальные эффекты, создающие иллюзии?

– В мусульманской культуре иллюзорности нет. Мусульманская культура и мусульманское искусство не пытаются изображать, подражать действительности. В мусульманской культуре даже когда рисуют человечка – это плоские человечки. Мусульманская культура – это в принципе другой мир. Там этой иллюзорности, виртуальности нет. То, что представлено на этой выставке, – это то, что предшествовало нынешним виртуальным реальностям. Искусство Востока, и в частности мусульманское, основано [скорее] на смысле и идее, чем на попытке изобразить что-либо и сделать вид, как будто это настоящее. На самом деле, в европейском искусстве это тоже отдельное направление. Но в исламском восприятии этого в целом нет. В китайском искусстве есть, но Китай, повторюсь, мы в этом проекте не выставляем.

Есть ли в мировом масштабе предмет, наиболее известный как иллюзия в искусстве?

– Самый большой предмет обманок – предмет историй и легенд про обманки, которые получались у великих греческих художников. Они так изображали объект, что, например, птицы прилетали клевать виноград. Но это вопрос и того, для чего создавать иллюзии. Самый большой пример такой обманки – это лоджии Рафаэля в Эрмитаже, потому что это как раз виртуальное изображение лоджий, которые были когда-то в Ватикане. Сейчас там по-другому. На самом деле обманки – это лишь условно обманки. Они никого не обманывают, это такая игра в обман, игра в иллюзию.

Они не обманывают, а удивляют скорее?

Да, удивляют, восторгают: вот, смотри, как получилось.

«Эта выставка очень важна для сегодняшнего дня. Это и игрушка, и интерес, и любопытство, и философствование» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Идея создать иллюзию – в том, что ты знаешь, что это иллюзия»

Если брать в широком плане (насмотренность у вас, конечно, огромная, какая мало у кого в мире есть), какой-то предмет за всю вашу биографию вас самого когда-либо обманывал, вводил в заблуждение?

– Нет, я думаю, что никто и никогда не обманывал, потому что не нужно обманываться. Конечно, когда есть нарисованный гвоздик на картине, подумаешь, что это настоящий гвоздик. В пылу работы люди, может, и обманываются. Но в принципе идея создать иллюзию – в том, что ты знаешь, что это иллюзия. Это очень важная вещь. На самом деле, эта выставка очень важна для сегодняшнего дня. Это и игрушка, и интерес, и любопытство, и философствование.

Например, мы сейчас увлекаемся виртуальной реальностью. А где тот предел, до которого мы понимаем, что это иллюзия? А где предел, за который мы переходим? Это бывает очень важно для наших судеб. Так что выставка глубоко философская. Где эта иллюзия, где мы осознаем, зачем нам делать вещи, которые похожи на подлинные, если они не подлинные? Зачем часы из дерева, изображающие бронзовые? Хотя бронза, понятно, нужнее, лучше. А можно делать и то и другое.

Поэтому, я думаю, здесь очень много вещей для размышления. Иногда это даже подано как детская игра, но на самом деле я очень надеюсь, что она вызовет философские рассуждения.

Дизайн выставки тоже играет иллюзиями.

– Выставку сделали прекрасные дизайнеры. Действительно, там идет граффити, дизайн играет с вещами, вещи играют с дизайном... Много развлекательных и почти драматургических сюжетов, связанных с этим. Но при этом все равно остается понимание, что это мир, играющий в иллюзорность, а не иллюзорность. Есть подлинные вещи, есть разные степени иллюзорности этого мира.

«Выставку сделали прекрасные дизайнеры» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На лекции для музейных специалистов перед открытием выставки вы упоминали цифровое, современное искусство. Действительно, сейчас, пожалуй, на пике различные визуальные эффекты – кто-то рисует провалы на асфальте, которые кажутся реальными, кто-то на листе бумаги изображает предмет так, что он видится настоящим, кто-то создает целые виртуальные галереи, продает цифровые картины… У Эрмитажа тоже много проектов с такими современными технологиями, и вы в том числе их открываете. Но все-таки каково ваше личное мнение: цифровые технологии – это всего лишь инструмент, с помощью которого на данный момент человечество разминает и развивает свой интеллект, или это действительно можно считать искусством, по крайней мере какие-то элементы цифровых поисков и наработок?

– Можно считать искусством, конечно. Обманки как раз ровно про это – это-то и искусство. Когда, с одной стороны, это игрушка, с другой стороны, это игра в иллюзорность, и она часть искусства, обладающая какими-то определенными эффектами. Другое дело, что все это в контексте и других вещей, тогда полностью обмана не происходит. Тут важно нам всем, чтобы обмана у нас не происходило, чтобы новейшие технологии нас не обманули.

«Мы производим так много цифрового искусства, что надо уже задуматься о том, что его надо сохранять»

Но здесь на поверхности вопрос о долговечности цифрового искусства – его собственной иллюзорности как такового. Все, что создавалось до цифры, существовало века и даже тысячелетия. Будет ли таким же «износостойким», передаваемым из поколения в поколение цифровое искусство?

– Это правда, цифровое искусство исчезнет значительно раньше, чем исчезают эти наши обманки.

«Цифровое искусство исчезнет значительно раньше, чем исчезают эти наши обманки» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Так нам нужно сейчас их больше ценить, потому что это мимолетно и изначально более иллюзорно, или?..

– Надо придумывать, как это сохранять, если нам хочется это сохранять. На самом деле, мы производим так много всякого цифрового искусства, что уже надо задуматься о том, что его надо сохранять. А чтобы оно сохранилось, нужно переводить его каждые пять лет с одного носителя на другой.

Есть произведение искусства цифрового формата, которое нравится лично вам?

– Еще нет.

В Казани одновременно с открытием выставки Эрмитажа «“Не верь глазам своим“. Иллюзии в искусстве» стартовал крупный международный мультиспортивный турнир «Игры будущего». Эти фиджитал-игры, которые объединяют соревнования в цифровом спорте и в физических навыках привычных видов спорта. Вы тоже посетили церемонию открытия «Игр будущего». Эрмитаж предстал там в цифровой версии или презентовал какой-то свой отдельный проект?

– Пока нет. Мы посмотрели, что это такое, как все организовано, чтобы понять, нужно ли нам участвовать в этом в перспективе или нет.