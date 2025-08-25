Ерлан Искаков анонсировал Дни казахстанского кино на кинофестивале «Алтын Минбар»

Ерлан Исхаков

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Генеральный консул Республики Казахстан в городе Казань Ерлан Искаков на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной премьера в столице Татарстана оперы Казахского театра оперы и балета имени Абая «Хан Султан. Алтын Орда», анонсировал Дни казахстанского кино в программе XXI Казанского международного кинофестиваля «Алтын минбар».

«В начале первой декады сентября [в Казани] будет проходить кинофестиваль «Минбар». В рамках этого фестиваля мы традиционно стараемся провести День казахстанского кино. Ориентировочно 8 сентября мы продемонстрируем три фильма. Думаю, казанцам будет интересно посмотреть те новинки, которые сейчас наш Казахфильм выпускает», – сказал Искаков, отвечая на вопрос корреспондента информагентства.

XXI Казанский международный кинофестиваль «Алтын минбар», напомним, будет проходить в этом году с 5 по 9 сентября.

Кроме того Генеральный консул Казахстана в Казани упомянул новый совместный кинопроект с Татарстаном (прошлой совместной киноработой казахских и татарстанских кинематографистов стал фильм «Тарлан» – прим. Т-и). Однако подробностей нового кинотандема Искаков раскрывать не стал, предпочитая закрепить интригу.

«Я пока его в тайне держу. Надеюсь, мы вас тоже удивим», – сказал Ерлан Искаков.