Театр оперы Казахстана даст в Казани международную премьеру «Хан Султан. Алтын Орда»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая начинает гастрольный тур в Казани, где представит 26 августа свою новую постановку – оперу Хамита Шангалиева «Хан Султан. Алтын Орда». Международная премьера состоится на сцене Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, она приурочена к 30-летию Конституции Республики Казахстан. Историческая дата, как и День Республики Татарстан, отмечается 30 августа.

«Мы шли к этому мероприятию, путь был непростой. Выражаю благодарность от тех казанцев, кто завтра сможет посетить эту оперу. По состоянию на сегодняшний день, как мне сказали, аншлаг полный – в кассе осталось около 10 билетов», – сказал на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин.

Ерлан Искаков Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Опера «Хан Султан. Алтын Орда» – успешный пример сотрудничества и дружбы двух братских республик, подчеркнул Генеральный консул Республики Казахстан в городе Казань Ерлан Искаков. Важно, обратил он внимание, развивать между Татарстаном и Казахстаном не только торгово-экономическое сотрудничество, но и культурно-гуманитарное, примером чего стала новая постановка театра Абая из Казахстана.

«Оперу будет представлять большая международная команда. В создании этого сюжета участвовали ученые из Татарстана, Турции», – рассказал Ерлан Искаков.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В качестве научных консультантов задействовали ученых в области Золотой Орды и тюркологии, а именно – руководителя Центра исследования Золотой Орды и татарских ханов Ильнура Миргалиева, профессора университетa Мармара в Стамбуле Ильяса Кемалогу и кандидата исторических наук Нурлана Атыгаева.

Поставил оперу итальянский режиссер Дэвид Ливермор, сотрудничавший ранее, например, с Лучано Паваротти, Пласидо Доминго, Жозе Каррерасом и советским режиссером Андреем Тарковским. В основе спектакля – произведение драматурга Алмаса Нусипа в сценической интерпретации Маралтая Ыбыраева.

Айнур Копбасарова Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В качестве новинки в репертуаре создать историческую оперу именно о женщине-хане предложила директор КазНТОБ имени Абая Айнур Копбасарова.

«Итальянский режиссер Дэвид Ливермор в своем интервью подчеркнул, что это – инновационный подход к опере. Это история женщины, которая изменила ход событий одной империи (Золотой Орды – прим. Т-и). Мы с вами знаем, что про женщин на востоке, в тюркских странах не очень много информации, фактов, достоверных исторических сведений. Нам пришлось много искать, чтобы найти правильные ответы на наши вопросы об истории Алтын Орды и Улуса Джучи», – сказала Копбасарова.

Через историю главной героини опера расскажет об истоках формирования Золотой Орды. Хан Султан – третья жена Джучи хана, мать великого хана Берке, с которого начала складываться империя. Благодаря своему уму, характеру и политической мудрости она сделала себя и своих сыновей ключевыми деятелями в Улусе Джучи. Наследие Золотой Орды, как известно, – объединяющий корень тюркских народов.

Сыграть на казанской сцене опере «Хан Султан. Алтын Орда» приехали из Казахстана 250 «творческих людей», отметила Копбасарова. Гости уверили, что во время спектакля зрители будут слышать буквально музыку степи, однако музыкантов в составе казахстанской делегации немного – 44 человека.

Хамит Шангалиев Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Я часто в своих произведениях использую наши национальные инструменты. Здесь я решил себе сделать вызов и классическими инструментами добиться звучания степи. Возможно, вы услышите мелодии, которые близки и вам. Вы поймете дух степного народа. Я пытался передать его именно классическими инструментами и вокалом, хором», – рассказал о своей работе над оперой композитор Хамит Шангалиев.

Он добавил, что в этой опере не использовал напрямую казахские инструменты.

«В некоторых моментах я использовал «плейбек» – современные технологии, где между сценами будет небольшое [музыкальное] погружение, как эффект в кино. Там во вкраплениях будет напоминание звучания cтепи. Там я использовал некоторые казахские инструменты, очень издалека. Вы их не услышите, а просто почувствуете – очень тонко все сделано», – добавил Шангалиев.

Большая часть зрелищности в опере доверена видеоконтенту и видеоэффектам. Главным объектом сцены в качестве декораций будет большой тополь.