Эрик Фер о дебюте за «Ак Барс»: «К концу игры я всё понял»

Нападающий «Ак Барса» Эрик Фер после победы (5:1) казанцев над «Автомобилистом» рассказал о сложностях, с которыми сталкивается в КХЛ. Напомним, 36-летний канадец провел первый матч в российской лиге и дебютную игру за казанскую команду.

«Чем дольше шла игра, тем лучше. Я не так часто играл в последнее время, и мне нужно привыкать к стилю игры парней в команде. В чем его особенность? Чуть меньше игры с владением, чуть больше постоянного движения шайбы вперёд. Сразу нужно доставлять шайбу в зону соперника и высоко прессинговать. Это как раз по мне, но нужно поработать над ритмом и скоростью», - приводит слова Эрика Фера корреспондент ИА «Татар-информ».

Также он признал, что в КХЛ игра на вбрасываниях отличается от того, к чему Фер привык в Северной Америке. «В третьем периоде стало получше, но да, стиль вбрасываний немного отличается от привычного, хотя ничего страшного нет. К концу игры я уже всё понял», - заявил Фер.

Ранее главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов заявил, что Феру нужно много работать, что вернуть кондиции.