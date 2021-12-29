«Феру нужно вернуть кондиции»: Квартальнов высказался о канадском новичке «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал сегодняшнюю победу (5:1) казанцев в Екатеринбурге против местного «Автомобилиста».

«Хорошее начало, повели 3:0, довели до победы. Единственное – не дотерпели, пропустили в конце. И много шансов в большинстве не реализовали. А то, что забили пять голов на выезде – это хорошо. Не могу комментировать, что там было у «Автомобилиста». Хорошая команда, где-то что-то, может быть, не получилось. По своей команде скажу, что на последнем рубеже Тимур здорово сыграл, мы пропускали броски с ходу, Тимур нас подтащил в нужный момент во втором периоде. В третьем периоде забили, а концовку отыграли по счёту», - цитирует Квартальнова корреспондент ИА «Татар-информ».

Также наставник «Ак Барса» дал оценку действиям своей команды при реализации численного преимущества. «Большинство было неплохим в последних играх, но сегодня не получилось. Надо подождать, будем работать. Хотели забить, были моменты, но где-то не получилось, где-то надо отдать должное «Автомобилисту» – играл неплохо. Нам надо улучшать большинство. Есть вопрос – надо подумать, кого поставить, поработать. Ребята – Демерс и Барберио – только пришли, не очень много игровой практики было, надо немного потренироваться», - заявил Квартальнов.

Напомним, что сегодня дебютный матч за «Ак Барс» провел канадский нападающий Эрик Фер. После игры Квартальнов оценил действия новичка. «Давайте не будем делать выводов по первой игре. Может, чуть-чуть тяжеловато смотрелся на фоне «Автомобилиста. Он за сезон играет третий или четвёртый матч. У нас сегодня приболел Уил, Фер его заменил, но ему нужно немного поработать, вернуть кондиции», - заявил Квартальнов.

Напомним, что казанцы сыграли сегодня последний матч регулярного чемпионата КХЛ в 2021 году. Следующую игру «Ак Барс» проведет 3 января в Новосибирске против местной «Сибири».