Эрик Фер: «Готов сделать все, чтобы "Ак Барс" завоевал Кубок Гагарина»

Канадский нападающий Эрик Фер прокомментировал свой переход в казанский «Ак Барс». Он рассказал о переговорах, которые предшествовали сделке и планах завоевать Кубок Гагарина в составе команды Дмитрия Квартальнова.

«Я очень рад присоединиться к "Ак Барсу" и готов сделать всё, чтобы команда смогла завоевать Кубок Гагарина. Главный тренер объяснил, что ожидает от меня той же игры, которую я показывал в прошлом сезоне – активный силовой хоккей и выход в спецбригадах.

На Кубке Первого канала я жил в одном номере с Джейсоном Демерсом, мы параллельно вели переговоры с "Ак Барсом", обсуждали возможный переход. Решили, что будет классно вместе дальше играть в Казани. Пока я тоже в Швейцарии, буду ждать визу и остальные документы, чтобы быстрее прилететь в Россию. Я хорошо себя чувствую и готов играть, мне нужно лишь вернуться в игровой ритм, чтобы успевать за всеми событиями на льду», - приводит слова новичка «Ак Барса» клубная пресс-служба.

Эрик Фер перешёл в «Ак Барс»!

36-летний канадский нападающий подписал контракт до конца сезона 2021/22. В его активе 722 матча в НХЛ, в которых он набрал 233 (122+111) очка при показателе полезности «+51».

👉https://t.co/CpsyuSUjIq pic.twitter.com/Jl2GxVKhwC — ХК Ак Барс (@hcakbars) December 21, 2021

Напомним, что сегодня казанский «Ак Барс» проведет очередной матч регулярного чемпионата КХЛ против челябинского «Трактора». Начало встречи в 19:00.