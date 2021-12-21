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Спорт
21 декабря 2021  17:21
Артур Халилуллов

Эрик Фер: «Готов сделать все, чтобы "Ак Барс" завоевал Кубок Гагарина»

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Канадский нападающий Эрик Фер прокомментировал свой переход в казанский «Ак Барс». Он рассказал о переговорах, которые предшествовали сделке и планах завоевать Кубок Гагарина в составе команды Дмитрия Квартальнова.

«Я очень рад присоединиться к "Ак Барсу" и готов сделать всё, чтобы команда смогла завоевать Кубок Гагарина. Главный тренер объяснил, что ожидает от меня той же игры, которую я показывал в прошлом сезоне – активный силовой хоккей и выход в спецбригадах.

На Кубке Первого канала я жил в одном номере с Джейсоном Демерсом, мы параллельно вели переговоры с "Ак Барсом", обсуждали возможный переход. Решили, что будет классно вместе дальше играть в Казани. Пока я тоже в Швейцарии, буду ждать визу и остальные документы, чтобы быстрее прилететь в Россию. Я хорошо себя чувствую и готов играть, мне нужно лишь вернуться в игровой ритм, чтобы успевать за всеми событиями на льду», - приводит слова новичка «Ак Барса» клубная пресс-служба.

Напомним, что сегодня казанский «Ак Барс» проведет очередной матч регулярного чемпионата КХЛ против челябинского «Трактора». Начало встречи в 19:00.

#Ак барс #хоккей #кхл
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