Видео: «Ак Барс» подписал 36-летнего канадского форварда Эрика Фера

Канадский «Ак Барс» подписал контракт с канадским форвардом Эриком Фером до конца сезона. Последние два сезона 36-летний хоккеист провел в команде «Женева-Серветт» в швейцарском чемпионате. Пресс-служба «Ак Барса» опубликовала видео об игре новичка в соцсетях клуба.

Эрик Фер в деле pic.twitter.com/jd1BivwW6F — ХК Ак Барс (@hcakbars) December 21, 2021

В прошлом сезоне он набрал 48 (24+24) очков в 61-й игре при показателе полезности «+14». В «Женеве-Серветт» хоккеист исполнял обязанности вице-капитана, а его команда дошла до финала плей-офф.

Своим мнением о новичке команды поделился генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин. «Фер – ещё один опытный хоккеист, который усилит нашу команду и добавит стабильности на льду. Он способен сыграть в центре и на фланге, хорош на вбрасываниях, готов выходить во всех спецбригадах. Считаем, что его обученность и опыт помогут ему быстро вписаться в команду. Эрик выигрывал Кубок Стэнли и знает, что нужно делать для победы в плей-офф, мы рассчитываем на его помощь», - приводит слова Валиуллина пресс-служба «Ак Барса».

Напомним, что сегодня казанский «Ак Барс» проведет очередной матч регулярного чемпионата КХЛ против челябинского «Трактора». Начало встречи в 19:00.