Эрик Бейшембиев: «У России и Кыргызстана сложились союзнические отношения»

Генеральный консул Кыргызской Республики в Казани Эрик Бейшембиев выразил уверенность, что отношения России и Кыргызстана станут еще более крепкими. Об этом он заявил сегодня казанским журналистам.

«У России и Кыргызстана сложились союзнические отношения. Подписан договор о стратегическом партнерстве», – сказал дипломат.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Он напомнил, что 26 ноября состоялся государственный визит Президента России Владимира Путина в Киргызскую Республику, где он встретился с главой этого государства Садыром Жапаровым.

«Надеюсь, что после этого визита наши отношения еще более углубятся и окрепнут», – подчеркнул Бейшембиев.

В Кыргызской Республике сегодня проходят досрочные выборы в национальный парламент – Жогорку Кенеш. В связи с этим для граждан этой страны, находящихся в Татарстане, открыты избирательные участки в Казани и Набережных Челнах.

Видео: © Надежда Гордеева / «Татар-информ».